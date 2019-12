Yli neljännesmiljoona australialaista vaatii Sydneyn uudenvuoden ilotulitusten perumista

SYDNEY

Yli 260 000 ihmistä on vaatinut Sydneyn ikonisten uudenvuoden ilotulitusten perumista, uutisoi BBC. Heidän mielestään ilotulituksiin osoitetut varat tulisi käyttää kaupunkia uhkaavien palojen taltuttamiseen.

Näytöksen perumista perustellaan myös sillä, että se voi traumatisoida ihmisiä, jotka ovat joutuneet kestämään maastopalojen savuja, media kirjoittaa.

Sydneyn ylipormestari Clover Mooren mukaan ilotulitusta ei peruta ja lähes koko tämän vuoden ilotulitusbudjetti on jo käytetty. Näytöksen suunnittelu alkaa yleensä 15 kuukautta aikaisemmin.

– Emme voi perua ilotulitusta ja jos voisimme, siitä ei olisi paljoakaan käytännön hyötyä, Moore kirjoitti vastauksessaan adressin verkkosivuille.

Aloitteen mukaan viime vuonna ilotulituksiin käytettiin noin 5,8 miljoonaa Australian dollaria eli noin 3,6 miljoonaa euroa.

Perumista vaativien määrä voi vielä nousta, sillä aloite on yhä allekirjoitettavissa internetissä. Allekirjoittaneiden vaatimus koskee maan suurimman kaupungin lisäksi kaikkia maan osavaltioita, ja se on osoitettu Mooren lisäksi maan pääministeri Scott Morrisonille.

Australiassa kuukausia jatkuneet maastopalot ovat kirvoittaneet kritiikkiä muun muassa maan ilmastotoimista. Morrisonin keskustaoikeistolainen hallitus on seisonut tiukasti maan hiilisektorin takana. Pääministeri on vakuuttanut Australian pitävän kiinni aiemmin sovituista päästötavoitteista mutta on torjunut vaatimukset uusista leikkauksista.

Morrison sai viime viikolla osakseen kovaa arvostelua lähdettyään lomailemaan Havaijille maastopalotilanteen pahentuessa. Pääministeri taipui lopulta keskeyttämään lomansa ja palasi Australiaan, jossa hän on esimerkiksi tavannut maastopaloja sammuttavia palomiehiä.