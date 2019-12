Yli 50 kuoli maanjäristyksessä, nyt etsitään syyllisiä – Albania pidättänyt yhdeksän

Kaksi kuollut Lounais-Ranskan myrskyissä – satojatuhansia koteja kärsi sähkökatkoista

Kaksi eläkeläistä on kuollut Lounais-Ranskaa riepotelleissa myrskyissä. Lisäksi satojatuhansia koteja on ollut ilman sähköä ja ainakin viisi ihmistä on loukkaantunut, kaksi vakavasti. Lue lisää