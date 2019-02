Yli 10 kuollut ja 30 loukkaantunut bussionnettomuudessa Pohjois-Makedoniassa

SKOPJE

Pohjois-Makedoniassa ainakin 13 ihmistä on kuollut ja yli 30 loukkaantunut bussionnettomuudessa, kertoo maan terveysministeri. Kuolonuhrien määrä saattaa vielä nousta, sillä osa loukkaantuneista on kriittisessä tilassa. Sairaalasta kerrottiin, että ainakin viisi ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Joukossa on muun muassa raskaana oleva nainen.

Bussin kyydissä oli 50 ihmistä. Onnettomuus sattui keskiviikkona parinkymmenen kilometrin päässä pääkaupunki Skopjesta. Paikallisen syyttäjän mukaan bussi ajoi moottoritiellä vastaan tulevien kaistojen yli, ajautui pois tieltä ja kääntyi ympäri. Syyttäjä on aloittanut turmasta tutkinnan.

Pääministeri Zoran Zaev ilmaisi Facebookissa osanottonsa uhrien omaisille.

– Otamme käyttöön kaikki keinot, joilla voimme auttaa onnettomuudessa loukkaantuneita, Zaev kirjoitti.

STT