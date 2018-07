Yksitoista ihmistä saatu ulos Thaimaan luolasta – jäljellä enää kaksi pelastettavaa

Helsinki-Vantaalle saapuva Air Force One on lentävä linnoitus, joka voi ruokkia sata ihmistä viikon ajan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saapuu Suomeen tapaamaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lentokoneella, joka on ainut laatuaan maailmassa. Tai melkein – Yhdysvaltojen presidentillä on huippuvarusteltuja Air Force One -koneita kaksi identtistä kappaletta. Lue lisää