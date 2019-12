Yksi Thaimaan luolaoperaatiossa mukana olleista pelastajista kuoli pelastustöissä saamaansa verenmyrkytykseen

Matkustajakone putosi maahan Kazakstanissa – Ainakin 14 ihmistä on kuollut

Bek Air-yhtiön lentokone on törmännyt maahan Almatyn kaupungin lähellä Kazakstanissa perjantaiaamuna paikallista aikaa. Viranomaisten mukaan ainakin 14 ihmistä on kuollut. Lisäksi 22 ihmistä on joutunut sairaalahoitoon vakavasti loukkaantuneina. Lue lisää