Yksi kuollut ja kolme haavoittunut synagoga-ampumisessa Kaliforniasssa

LOS ANGELES

Kaliforniassa tehdyssä synagoga-ampumisessa on kuollut yksi ihminen ja kolme on haavoittunut, kertovat paikalliset viranomaiset. Poliisi kertoo ottaneensa epäillyn ampujan kiinni.

Pormestari Steve Vaus sanoo, että hänen tietojensa mukaan haavoittuneiden vammat eivät ole hengenvaarallisia. Pormestarin mukaan yksi haavoittuneista on rabbi, jota ammuttiin käteen.

San Diegon sheriffin Bill Goren mukaan ampuminen tapahtui Powayn synagogassa puoli kahdentoista tietämissä lauantaina päivällä paikallista aikaa. Paikka on noin 32 kilometriä San Diegosta pohjoiseen. Powayssa asuu noin 48 000 ihmistä.

Goren mukaan ampumisessa haavoittui nuori tyttö sekä kaksi aikuista miestä. Kaikkien tila on vakaa. Kuolonuhri on vanhempi nainen.

Pidätetty on San Diegosta kotoisin oleva 19-vuotias mies. Poliisi selvittää parhaillaan hänen aktiivisuuttaan sosiaalisessa mediassa sekä verkossa ennen ampumista julkaistua avointa kirjettä.

Sheriffin mukaan vapaalla ollut rajavartija oli tapahtumapaikalla ja ampui epäiltyä, kun tämä yritti paeta paikalta. Epäillyn sai lopulta kiinni poliisi, joka ehätti paikalle radiolähettimen avulla.

– Hän näki selvästi epäillyn auton, epäilty hyppäsi ulos kädet ylhäällä ja hänet vietiin välittömästi tutkintavankeuteen San Diegon poliisiasemalle, kertoi San Diegon poliisipäällikkö David Nisleit.

Ampuminen tapahtui kuusi kuukautta sen jälkeen, kun Pittsburghin synagogaan tehdyssä iskussa kuoli 11 ihmistä. Antisemitismiä vastaan taistelevan ADL-järjestön mukaan kyseessä oli kuolettavin isku juutalaisia vastaan Yhdysvaltojen historiassa.

"Meidän on uskottava, että tämä paha on todellista"

Powayn synagogassa järjestettiin ampumisen aikaan juutalaisten pääsiäisjuhlaan liittyvä tilaisuus. Paikallisen KGTV-kanavan haastatteleman silminnäkijän mukaan haavoittunut rabbi yritti rauhoittaa ampujaa ja paikalla olleita juutalaisia.

Pormestari Vaus kertoi, että paikalla olleet ilmeisesti yrittivät estää ampujaa ja onnistuivat hillitsemään tuhoa. Hänen mukaansa ampujan kommentit ennen tulen avaamista kertovat, että kyse oli viharikoksesta.

– Voin kertoa, että kyseessä oli viharikos ja me emme suvaitse sitä. Tämä yhteisö pysyy yhdessä, hän sanoi viitaten Powayn kaupungin yhteishenkeen.

Juutalaisyhteisöön kuuluva Minoo Anvari sanoi CNN:n mukaan, että hänen miehensä oli silminnäkijänä ampumisessa ja seurasi, kuinka rabbi vetosi yhtenäisyyden puolesta ja rukoili rauhaa vielä haavoittumisensa jälkeen.

– Tämä on jotain pahaa, joka tapahtuu kaikkialla. Meidän on uskottava, että tämä paha on todellista emmekä saa ohittaa sitä, Anvari sanoi.

Presidentti Donald Trump ilmaisi lauantaina syvimmät osanottonsa ampumisen uhreille ja muille osallisille.

– Tällä hetkellä se näyttää viharikokselta, syvimmät osanottoni kaikille osallisille, me selvitämme asian pohjia myöten, Trump sanoi Valkoisessa talossa.

STT

