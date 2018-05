YK:n pääsihteeri kannattaa Iranin ydinsopimuksen säilyttämistä – sopimuksen romuttaminen voisi kasvattaa sodan riskiä

YK:n pääsihteeri António Guterres varoitti torstaina Iranin ydinsopimuksesta irtautumisesta, jos näköpiirissä ei ole muita sopimusvaihtoehtoja. Hän on toistaiseksi nykyisen sopimuksen säilyttämisen kannalla.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on toistuvasti uhannut vetäytyä sopimuksesta, minkä vuoksi Yhdysvaltojen ja Iranin sekä muiden sopimuksen säilyttämisen kannalla olevien maiden välit ovat kiristyneet.

– Jos parempi sopimus eräänä päivänä korvaa nykyisen, on se hyvä, mutta meidän ei pitäisi romuttaa nykyistä sopimusta ennen kuin meillä on hyvä vaihtoehto, totesi Guterres BBC:n haastattelussa.

Jos vuonna 2015 tehtyä sopimusta ei säilytettäisi, voisi se Guterresin mukaan kasvattaa sodan riskiä.

– Mielestäni Iranin ydinsopimus oli hyvin tärkeä diplomaattinen voitto, joka minusta on tärkeää säilyttää. Uskon myös, että on olemassa alueita, joista on hyvin tärkeää käydä tarkoituksenmukaista vuoropuhelua, sillä näen alueen olevan hyvin vaarallisessa asemassa, totesi Guterres.

Trumpilla on aikaa toukokuun 12. päivään saakka päättää, mitä hän haluaa tehdä sopimuksen kanssa.

Iranin ydinsopimuksen tarkoituksena on estää Irania kehittämästä ydinaseita. Vastineeksi sopimuksen allekirjoittaneet maat sopivat poistavansa Iraniin kohdistuneita kansainvälisiä pakotteita.