Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA kertoo senaattoreille sauditoimittaja Khashoggin murhasta

WASHINGTON

Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA:n johtaja lupaa antaa senaattoreille tietoja sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta. Asiasta kertoo Wall Street Journal.

Lehden mukaan CIA:n johtajan Gina Haspelin on määrä kertoa tänään senaattoreille, mitä tiedustelupalvelu tietää Khashoggin kuolemasta.

Yhdysvaltalaisviestimet ovat aiemmin kertoneet CIA:n pitävän todennäköisenä, että Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin käskystä.

Presidentti Donald Trump on tyrmännyt tulkinnan ja sanonut luottavansa asiassa liittolaiseensa. Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen liittolainen, ja kruununprinssi on toistuvasti kiistänyt osuutensa murhaan.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo ja puolustusministeri James Mattis olivat jo aiemmin senaatin kuultavana Khashoggin murhasta, mutta CIA:n poissaolo herätti närää.

Saudi-Arabia on myöntänyt, että Khashoggi tapettiin sen Istanbulin-konsulaatissa lokakuussa. Teko pantiin itsenäisesti toimineen saudiryhmän vastuulle.

Washington Postiin kirjoittanut Khashoggi arvosteli kirjoituksissaan saudijohtoa, minkä uskotaan vaikuttaneen murhaan.

CNN kertoo saaneensa haltuunsa Khashoggin yksityisiä WhatsApp-viestejä, joissa hän kuvaa saudiprinssi bin Salmania "pedoksi", joka tuhoaa kaiken tieltään, myös kannattajansa.

Kansanliike saudijohdon pysäyttämiseksi

Khashoggi vaihtoi viestejä Kanadassa maanpaossa olevan saudiaktivistin Omar Abdulazizin kanssa aiemmin tänä vuonna. Abdulaziz jakoi viestit CNN:lle.

– Mitä enemmän uhreja hän syö, sitä enemmän hän haluaa, Khashoggi kirjoitti viestissään toukokuussa sen jälkeen kun ryhmä saudiaktivisteja oli pidätetty.

– En yllättyisi, jos sorto kohdistuu myös niihin, jotka hurraavat hänelle.

Abdulaziz kertoo suunnitelleensa Khashoggin kanssa nettiin pohjautuvaa kansanliikettä, jolla Saudi-Arabian nuoret saataisiin vaatimaan maan hallintoa vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista. Khashoggi piti nimenomaan kruununprinssiä ongelmien lähteenä ja katsoi, että hänet on pysäytettävä.

Elokuussa Khashoggiin hiipi huoli, sillä hän uskoi, että Saudi-Arabian viranomaiset seurasivat heidän viestinvaihtoaan. Kaksi kuukautta myöhemmin Khashoggi oli kuollut.

Abdulaziz on haastanut oikeuteen israelilaisen yrityksen, jonka hän uskoo suunnitelleen ohjelman, jolla hänen puhelimeensa murtauduttiin.

STT

STT