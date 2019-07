Yhdysvaltojen hurja helle päättymässä ukkosmyrskyihin

WASHINGTON

Yhdysvaltoja piinannut helle on sääennusteiden mukaan päättymässä rajuihin ukkosmyrskyihin. Kansallinen sääpalvelu NWS varoittaa, että Yhdysvaltojen itärannikolle on odotettavissa myräköitä ja rankkasateita. Myös tulvariski on suuri.

Yhdysvalloissa on ollut erittäin kuuma Keskilännestä itärannikolle ulottuvalla alueella.

Alueella asuu noin 150 miljoonaa ihmistä. Sunnuntaina hellevaroituksen piirissä oli vielä 95 miljoonaa ihmistä.

Kansallinen sääpalvelu kertoo mitanneensa kaikkien aikojen ennätyslämpötiloja seitsemällä mittausasemalla. Ennätykset rikottiin muun muassa Manchesterissa New Hampshiren osavaltiossa, Atlantic Cityssä New Jerseyn osavaltiossa ja John F. Kennedyn kansainvälisellä lentoasemalla New Yorkissa.

New York Timesin mukaan ainakin 50 000 asiakasta oli sunnuntai-iltana ilman sähköä New Yorkissa ja Westchesterin piirikunnassa. Lukuun sisältyy Brooklynista 30 000 asiakasta, joilta energiayhtiö Con Edison on katkaissut virrat tarvittavien korjausten ajaksi ja suurempien katkojen estämiseksi, kirjoitti New Yorkin pormestari Bill de Blasio Twitterissä.

Alueen energiayhtiöt ovat pyytäneet asiakkaita rajoittamaan sähkölaitteiden käyttöä.

Useita ihmisiä kuollut

Yhdysvaltalaisviestimien mukaan helleaalto on johtanut usean ihmisen kuolemaan. Joukossa on retkeilijä, joka löydettiin lauantaina tajuttomana ulkoilureitiltä Washingtonin ulkopuolella. Aiemmin viime viikolla kaksi ihmistä kuoli Marylandissa.

Arkansasissa entinen amerikkalaisen jalkapallon NFL-pelaaja Mitch Petrus kuoli torstaina 32-vuotiaana lämpöhalvaukseen työskenneltyään ulkona.

New York Timesin mukaan pelastusviranomaiset ovat kertoneet, että hurja lämpötila saattoi olla osallisena Queensissa sunnuntaina syttyneeseen tulipaloon, jossa kuoli äiti ja tytär. Palon epäillään saaneen alkunsa ilmastointilaitteesta.

New Yorkissa oli määrä järjestää sunnuntaina New York City Triathlon -kisa, mutta se peruttiin ensimmäistä kertaa. Kilpailu on järjestetty vuodesta 2001 alkaen. Keskuspuiston kaksipäiväinen Ozy Fest -tapahtuma peruttiin niin ikään, ja Washingtonissa tukalat olosuhteet johtivat suositun jazz-ulkoilmakonsertin perumiseen.

CBS:n mukaan triathlon-kisan järjestäjät lahjoittivat helteessä hikoileville kaupunkilaisille 12 000 tonnia vettä ja palautusjuomia, jotka oli alun perin tarkoitettu kilpailun osallistujille.