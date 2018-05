Yhdysvaltalaiset vangit onnellisia päästyään pois Pohjois-Koreasta – Trump oli vastassa lentotukikohdassa

Kymmeniä kuollut padon romahdettua Keniassa – padosta saattoivat puuttua tulvaluukut

Keniassa kolmisenkymmentä ihmistä on kuollut, kun pato romahti maan länsiosassa. Uhriluvun pelätään edelleen nousevan, koska useita ihmisiä on kateissa. Noin 40 ihmistä on viety sairaalahoitoon. Lue lisää