Yhdysvaltain ulkoministeri Pompeo saapuu Rovaniemelle Arktisen neuvoston kokoukseen

Lentokonejätti Boeing on toimittanut vaadittuja dokumentteja viranomaisille – yhtiö toivoo saavansa turmakonemallin ilmaan lähiaikoina

Lentokonevalmistaja Boeing on toimittanut vaadittuja dokumentteja turmakonemallinsa ohjelmistopäivityksistä Yhdysvaltain ilmailuviranomaisille. Dokumenttien avulla on tarkoitus osoittaa, että yhtiön 737 MAX -konetyypissä käytetty MCAS-turvajärjestelmä on päivitetty turvalliseksi, kertoo asiaa tunteva lähde. Lue lisää