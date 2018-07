Yhdysvaltain Peking-suurlähetystön edessä räjähdys – yksi loukkaantui

Media: Japani teloitti lisää sariini-iskusta tuomittuja lahkon jäseniä

Japanilaismedian mukaan maassa on teloitettu lisää vuoden 1995 sariini-iskusta tuomittuja Korkein totuus -lahkon jäseniä. Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan ainakin kaksi lahkon jäsentä on teloitettu. Myös muut mediat ovat raportoineet uusista teloituksista, mutta eivät ole kertoneet, kuinka monta lahkon jäsentä nyt on teloitettu. Lue lisää