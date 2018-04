Yhdysvaltain Nato-suurlähettiläs: Venäjän toimet horjuttavat maailman turvallisuutta, disinformaatiota tulee vastustaa

Yhdysvaltain Nato-suurlähettiläs Kay Bailey Hutchinson on huolissaan Venäjän kasvaneesta aktiivisuudesta Euroopassa.

Hutchinson puhui toimittajille Brysselissä torstaina. Hän kertoi teemoista, joista keskustellaan huomisessa Naton ulkoministerikokouksessa.

–Kaikki me (Nato-maat) tiedostamme Venäjän toimet, jotka horjuttavat maailman turvallisuutta. Se, mitä tapahtui Britanniassa, on vaikuttanut vakavasti Britannian kansalaisiin ja sitä ei voi sietää. Natokin otti tuolloin vahvasti kantaa kemiallisten aseiden käyttöä kohtaan, totesi Hutchinson viitaten Britanniassa maaliskuun alussa tapahtuneeseen hermomyrkkyiskuun, jossa loukkaantui muun muassa Venäjän entinen agentti Sergei Skripal.

–Olemme hyvin huolissamme siitä, mitä alueellamme ja liittolaisten alueella tapahtuu. Mutta meidän liittolaisemme ovat yhtenäisiä ja me (Nato) suojelemme jäseniämme, jatkoi Hutcinson.

Hutchinson viittasi myös Krimin valtaukseen ja Syyriassa tapahtuneisiin kaasuiskuihin. Hutchinsonin mukaan kaasuiskun kaltaisia tapahtumia ei voi sietää, ja Venäjän disinformaatiota tulee pystyä vastustamaan.

Hutchinsonilta kysyttiin myös Turkista, joka kertoi viime vuonna aikovansa ostaa Venäjältä ilmatorjuntaohjuksia. Natoa ja Yhdysvaltoja Turkin ostoaikeet eivät ole miellyttäneet. Turkki on Naton jäsen. Yhdysvaltain puolustusministeri on kommentoinut ostoaikeita toteamalla, ettei ole hyvä ostaa yhteen sopimattomia järjestelmiä. Yhdysvallat on uhannut Turkkia sanktioilla, jos se ostaa venäläisen ilmatorjuntajärjestelmän.

–Asia on hyvin vaikea, ja olemme kehottaneet Turkkia löytämään toisen ilmatorjuntajärjestelmän. Heillä on tietysti oikeus puolustaa itseään. Mutta heidän täytyy olla myös selvillä mahdollisista seuraamuksista, kun ostaa tarvikkeita tunnetulta Naton vastustajalta. Toivomme, että he harkitsevat ostamista uudelleen, sillä sekä Nato että Yhdysvallat haluaa Turkista vahvan liittolaisen, joka se on aina ollut, sanoo Hutchinson.

Hutchinson uskoo, että ulkoministerit keskustelevat myös Pohjois-Korean tilanteesta epävirallisesti. Asialistalla Pohjois-Korean tilanne ei ole. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ilmoitti viime viikolla, että maa aikoo lopettaa ydin- ja ohjuskokeensa. Lisäksi maan ydinkoekeskus suljetaan. Perjantaiyönä Suomen aikaan Kim Jong-un ja Etelä-Korean Moon Jae-in tapaavat koreoiden rajalla.

–Uskon, että Nato tukee kaikkia yrityksiä, jotka edistävät Pohjois- ja Etelä-Korean välistä kommunikaatiota. Yhteinen tavoitteemme on riisua maa ydinaseista kokonaan. Odotamme kiinnostuneina ja huolestuneina Pohjois-Korean tapaamista Etelä-Korean kanssa.

Hutchinsonin mukaan Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaaminen on vielä suunnittelun alla, mutta hän toivoo järjestelyiden edistyvän.