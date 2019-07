Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja Dan Coats jättää tehtävänsä elokuun puolivälissä

Yli tuhat ihmistä pidätetty Moskovassa vapaita vaaleja vaativassa mielenosoituksessa

Yli tuhat mielenosoittajaa on pidätetty Moskovassa, kertoo poliisi. Moskovan kaupungintalolle kerääntyneet mielenosoittajat vaativat vapaita ja reiluja paikallisvaaleja. Syynä mielenosoitukseen on viranomaisten päätös sulkea oppositioehdokkaat Moskovan paikallisvaalien ulkopuolelle. Mielenosoituksiin on poliisin arvioiden mukaan osallistunut noin 3 500 ihmistä. Lue lisää