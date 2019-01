Venäjä-tutkintaa johtava Mueller tyrmää kohua herättäneen Trump-uutisen

Polttoaineiden tuplahinnat lietsoivat Zimbabwessa yleislakon ja mielenosoituksia – useita ammuttu

Zimbabwessa turvallisuusjoukot ja poliisi ovat ampuneet ainakin viisi mielenosoittajaa, kertoo ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. Lisäksi viime päivien mielenosoituksissa on haavoittunut 25, joista ampumahaavoja on paikallisen lääkärijärjestön mukaan ainakin 13 ihmisellä. Pidätettyjä on yli 200, joista osa on Guardianin mukaan lapsia. Lue lisää