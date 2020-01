Yhdysvalloissa havaittu ensimmäinen uuden koronaviruksen tartunta – kolmekymppisen miespotilaan tilaa kuvataan hyväksi

SEATTLE

Yhdysvaltain viranomaiset kertovat havainneensa ensimmäisen uuden kiinalaisen koronaviruksen vahvistetun tartunnan maan rajojen sisältä. Tartunta havaittiin Seattlen kaupungin lähellä.

Viranomaisten mukaan potilas on kolmekymppinen Yhdysvalloissa asuva mies. Mies on sairaalahoidossa viranomaisten mukaan varotoimenpiteenä, mutta hänen tilaansa kuvataan hyväksi.

Potilaan kerrotaan saapuneen Yhdysvaltoihin viime viikolla Wuhanin kaupungista Kiinasta. Mies ei ollut käynyt kalatorilla, josta epidemian arvellaan olevan lähtöisin.

Yhdysvallat on käynnistänyt tehostetut lentokenttätarkastukset tartunnan saaneiden havaitsemiseksi. Nyt löytynyt potilas oli saapunut maahan ennen tarkastusten aloittamista ja oli itse hakeutunut hoitoon.

Kiinassa levinnyt virus on tartuttanut tiettävästi yli 300 ihmistä ja surmannut ainakin kuusi. Tauti on herättänyt huolta erityisesti Kiinan naapurimaissa, joissa on aloitettu tehostettuja lentokenttätarkastuksia.

Maailman terveysjärjestö WHO kokoustaa keskiviikkona keskustellakseen uudesta viruksesta.