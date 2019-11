Yhdysvallat ilmoitti virallisesti vetäytyvänsä Pariisin ilmastosopimuksesta – irtisanominen astuu voimaan vuoden päästä

NY Times: Trumpin kirjanpitoyhtiön luovutettava presidentin verotiedot syyttäjälle

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin kirjanpitoyrityksen on luovutettava presidenttiä ja tämän yritystä koskevat verotiedot kahdeksan vuoden ajalta Manhattanin piirisyyttäjille. Liittovaltion vetoomustuomioistuin antoi tätä koskevan päätöksen maanantaina, kertoi New York Times. Päätös on takaisku Trumpin pyrkimyksille salata taloustietonsa. Lue lisää