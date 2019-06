Yhdysvallat antoi Turkille takarajan luopua ohjuskaupasta Venäjän kanssa

WASHINGTON

Yhdysvallat uhkaa Turkkia rangaistustoimilla, ellei maa peräänny ohjusten torjuntajärjestelmän kaupasta Venäjän kanssa heinäkuun loppuun mennessä. Jos Turkki ei noudata vaatimusta, Yhdysvallat aikoo lopettaa yhteistyön maan kanssa F-35-hävittäjähankinnoissa.

Turkki on ostamassa Venäjältä S400-ohjustorjuntajärjestelmää, joka voitaisiin toimittaa jo kesä-heinäkuussa. Kauppa on hermostuttanut Yhdysvallat, joka on uhkaillut Nato-liittolaistaan sanktioilla aiemminkin.

Yhdysvaltojen mukaan ohjuskauppa on ristiriidassa Turkin ja Yhdysvaltojen hävittäjäkauppojen kanssa. Turkin on määrä ostaa sata yhdysvaltalaista F-35-hävittäjää, ja osa turkkilaislentäjistä on jo alkanut kouluttautua konetyyppiin.

F35-hävittäjät on suunniteltu yhteensopiviksi Naton sotilasjärjestelmien kanssa. Yhdysvaltojen huolena on, että Venäjä voisi säätää ohjustorjuntajärjestelmäänsä paremmin Nato-liittolaisia vastaan Turkista poimittujen tietojen avulla.

"Turkilla yhä mahdollisuus muuttaa kurssiaan"

Ellei Turkki peräänny ohjuskaupasta, Yhdysvallat uhkaa karkottaa turkkilaislentäjät, jotka ovat alkaneet kouluttautua F-35-hävittäjätyyppiin. Lisäksi turkkilaisyritysten kanssa solmitut alihankintasopimukset F-35-koneiden rakentamiseksi perutaan, kertoi Yhdysvaltojen puolustushankinnoista vastaava Ellen Lord toimittajille.

Lord perusteli uhkavaatimusta sillä, että Turkki on jo lähettänyt henkilöstöä Venäjälle kouluttautumaan ohjustorjuntajärjestelmän käyttöön.

– Turkilla on yhä mahdollisuus muuttaa kurssiaan, hän sanoi.

Yhdysvallat haluaa Turkin ostavan ennemmin amerikkalaisvalmisteisia Patriot-ohjuksia, jotka mahdollistaisivat Turkin F-35-hävittäjäohjelman jatkumisen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti aiemmin tällä viikolla, ettei maa aio luopua Venäjä-kaupasta. Hänen mukaansa Moskovan tarjoamat sopimusehdot ovat paremmat kuin Yhdysvaltojen.