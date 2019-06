WTC-iskujen raunioissa työskennellyt sankaripoliisi kuoli 53-vuotiaana syöpään

NEW YORK

Syyskuun 11. terrori-iskujen tuhopaikalla ensimmäisten joukossa työskennellyt poliisi on kuollut syöpään saattohoidossa New Yorkissa, kertoo uutiskanava CNN. Eläköitynyt poliisi Luis Alvarez oli kuollessaan 53-vuotias.

Lukuisat WTC-tornien luhistumispaikalla työskennelleet poliisit, palomiehet ja ensihoidon työntekijät ovat sittemmin kärsineet vakavista terveysongelmista. He viettivät viikkoja raunioiden keskellä huonolaatuisessa ilmassa sen jälkeen, kun New Yorkin ja liittovaltion viranomaiset olivat ilmoittaneet sen olevan turvallista.

The World Trace Center Health -terveysohjelman mukaan tämän vuoden toukokuuhun mennessä on diagnosoitu 12 500 syöpätapausta. Valtaosa diagnosoiduista sairauksista on hengitysteiden sairauksia kuten astmaa, ruoansulatusvaivoja kuten refluksitautia, tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja mielenterveysongelmia.

Tukirahastolle ajetaan pitkää pidennystä

Luis Alvarez oli mukana ajamassa pidempää rahoitusta rahastolle, josta on maksettu korvauksia WTC-tuhoalueen pelastustöissä sairastuneille ja heidän omaisilleen. Rahasto perustettiin muutama kuukausi iskujen jälkeen, ja se oli toiminnassa kaksi vuotta.

Yhdysvaltain kongressi ja edellinen presidentti Barack Obama sopivat vuonna 2010 rahaston avaamisesta uudelleen. Vuonna 2015 rahaston varoja lisättiin, mutta samalla maksuihin tehtiin joitakin rajoituksia.

Tämänhetkisen esityksen mukaan rahoitus tulisi ulottaa vuoteen 2089 saakka. Sille on paljon tukea Yhdysvaltain kongressissa, ja republikaanisenaattorien johtaja Mitch McConnell on ilmaissut, että esitystä viedään eteenpäin.

Syövän riuduttama Alvarez vieraili kesäkuussa kongressin kuultavana rahoituksen pidentämisasiassa. Hänelle osoitettiin suosiota seisaaltaan.