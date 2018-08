WP: Trump pyysi asianajajiltaan neuvoa Manafortin mahdollisesta armahtamisesta

WASHINGTON

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi useita viikkoja sitten asianajajiltaan neuvoa entisen kampanjapäällikkö Paul Manafortin mahdollisesta armahtamisesta, kertoo Trumpin asianajaja Rudolph Giuliani.

Asiasta uutisoi Washington Post.

Giulianin mukaan Trumpin asianajajat sanoivat vastustavansa kaikkien niiden armahtamista, jotka ovat jollain tavalla kytköksissä tutkintaan, jossa selvitetään Venäjän sekaantumista vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Giulianin mukaan Trump oli samaa mieltä.

Aiemmin tällä viikolla valamiehistö Virginiassa katsoi Manafortin syyllistyneen vero- ja pankkipetoksiin.

Asianajajat suosittelivat Trumpia odottamaan Venäjä-tutkinnan päättymistä

Presidentti keskusteli asianajajiensa kanssa armahtamisesta silloin, kun Manafortia vastaan oli nostettu syytteet. Giulianin mukaan Trump oli tuohtunut, sillä Trump katsoi tuomareiden kohdelleen Manafortia huonosti.

Giulianin mukaan hän ja hänen kollegansa suosittelivat Trumpia odottamaan, kunnes erikoissyyttäjä Robert Mueller on saanut tutkintansa päätökseen. Mueller selvittää muun muassa sitä, juonitteliko Trumpin kampanjakoneisto vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Osana tutkintaan selvitetään myös sitä, estikö Trump oikeutta.

– Todellinen huoli on, kääntääkö Mueller minkä tahansa armahtamisen syytteiksi oikeuden estämisestä, Giuliani sanoo.

Trump on toistuvasti ilmaissut halveksuvansa sitä, miten hallinto kohtelee Manafortia. Keskiviikkona Manafortin tuomion julkistamisen jälkeen, Trump sanoi toimittajille, että Manafort on hyvä mies ja hän on pahoillaan tämän puolesta. Trump lisäksi ilmaisi tviitissään tukensa Manafortilla ja samalla kritisoi entinen asianajajaansa Michael Cohenia.

Cohen myönsi keskiviikkona syyllistyneensä vero- ja pankkipetoksiin sekä kampanjarahoituksen väärinkäyttöön. Cohen sanoi oikeuden edessä, että Trump pyysi häntä presidentinvaalikampanjan aikana maksamaan hiljaiseksi kaksi naista, jotka väittivät, että heillä oli ollut suhde Trumpin kanssa.

