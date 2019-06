Mediatiedot: Yhdysvallat teki kyberiskun Iranin sotilastietojärjestelmiin – Washington Postin mukaan Pentagon esitti iskua Omaninlahden tankkerihyökkäysten jälkeen

WASHINGTON

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyväksyi Iranin sotilastietojärjestelmiin kohdistuvan kyberhyökkäyksen, vaikka vetäytyi viime hetkellä perinteisistä iskuista maata vastaan, kertoo muun muassa Washington Post lähdetietojensa pohjalta.

Lähteiden mukaan kyberhyökkäys kohdistui Iranin rakettien ja ohjusten laukaisua kontrolloiviin järjestelmiin ja se käynnistettiin torstai-iltana eli samana päivänä kun Irania vastaan valmisteltiin sotilaallista iskua. Kaksi lähteistä kertoo, että kyberiskuja suunniteltiin ainakin viikkojen ajan ja puolustusministeriö esitti niiden toteuttamista Omaninlahden tankkeri-iskujen jälkeen. Yhdysvallat on syyttänyt iskuista Irania.

Iranin vallankumouskaartia vastaan suunnattua kyberiskua koordinoi lähteiden mukaan Yhdysvaltojen armeijan Lähi-idän alueen päämaja.

Valkoinen talo ja puolustusviranomaiset eivät kommentoineet lehden tietoja.

Aiemmin Yahoo News kertoi, että Yhdysvallat kohdisti torstai-iltana kyberhyökkäyksen iranilaista tiedusteluryhmää vastaan, joka oli tiedustelulähteiden mukaan osallisena Omaninlahden tankkeri-iskuissa.

"Moderni tapa puolustaa asemia"

Valkoisen talon entinen johtava kyberturvallisuusviranomainen Thomas Bossert arvioi, että Yhdysvallat voi kyberiskujen avulla puolustaa asemaansa Hormuzinsalmella, vaikka hyökkäys lisääkin vastaavasti Iranista tulevan kyberiskun uhkaa.

– Yhdysvaltojen armeija on pitkään tiennyt, että voimme upottaa jokaisen Iranin vallankumouskaartin aluksen salmella tarvittaessa vuorokauden kuluessa. Tämä (kyberhyökkäys) on moderni tapa, jolla Yhdysvaltojen merivoimien on puolustettava itseään merellä ja pidettävä kansainväliset laivaväylät vapaana Iranin häirinnästä, Bossert kommentoi Washington Postille.

Lauantaina Trumpin hallinto kehotti viranomaisia olemaan varuillaan Iranista tulevien kyberhyökkäysten varalta.

Yhdysvaltojen ja Iranin suhteet ovat kiristyneet äärimmilleen viime päivien selkkausten takia. Perjantaina Trump sanoi, että Yhdysvallat oli valmiina tekemään sotilaallisen iskun Iraniin, mutta hän päätti viime minuuteilla perua hyökkäyksen. Iskulla olisi vastattu yhdysvaltalaisen lennokin alas ampumiseen.

Iran ilmoitti aiemmin tällä viikolla ampuneensa alas yhdysvaltalaisen lennokin, joka loukkasi maan ilmatilaa. Yhdysvaltojen mukaan lennokki lensi kansainvälisessä ilmatilassa.

Trumpin mukaan Yhdysvaltojen vastaiskulla olisi ollut suhteettoman kova hinta, koska siinä olisi voinut kuolla 150 ihmistä.

– En koskaan kutsunut Iranin vastaista iskua TAKAISIN, kuten ihmiset ovat virheellisesti raportoineet, minä vain pysäytin sen jatkamasta eteenpäin tällä kertaa! Trump tviittasi lauantaina.