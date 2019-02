Washington Post: Kymmenet entiset kansallisuuden turvallisuuden virkamiehet julistavat lausunnon, jossa kritisoidaan Trumpin hätätilan julistamista

WASHINGTON

Yhdysvalloissa 58 entistä kansallisen turvallisuuden virkamiestä julkaisee maanantaina lausunnon, jossa sanotaan, että hätätilan julistamiselle ei ole todellista pohjaa. Asiasta uutisoi Washington Post. Lehden mukaan lausunnon allekirjoittaneissa on sekä republikaaneja että demokraatteja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti kansallisen hätätilan julistamisesta 15. päivä helmikuuta. Hätätilan julistamisella Trump pyrkii saamaan rahaa lupaamansa rajamuurin rakentamiseen ilman kongressin hyväksyntää.

Edustajainhuoneen odotetaan tiistaina äänestävän ehdotuksesta, jolla yritetään estää Trumpin aikeet. Trumpin hätätilan julistamista vastaan on lisäksi jo nostettu oikeuskanteita.

Viranomaisten tiedotteen on tarkoitus tukea näitä kanteita.

– Kansalliselle hätätilalle ei ole uskottavia todisteita, jotka oikeuttaisivat presidentin asianmukaisesti käyttämään varoja muurin rakentamiseen maan etelärajalle, lausunnossa sanotaan.

"Rajalla ei ole hätätilaa huumeiden salakuljetuksen takia"

Trumpin muurivaatimusten takia maan hallinto suljettiin osittain 35 päiväksi, sillä kongressi ei hyväksynyt Trumpin haluamaa 5,7 miljardin dollarin rahoitusta muurille.

11-sivuisessa tiedotteessa entiset turvallisuusviranomaiset huomauttavat, että laittomat rajanylitykset ovat lähes alhaisimmillaan 40 vuoteen. Raportoimattomat laittomat rajanylitykset Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla ovat lisäksi laskeneet 851 000 ylityksestä lähes 62 000 ylitykseen vuosien 2006 ja 2016 välillä, lausunnossa sanotaan viitaten kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministeriön tilastoihin.

Allekirjoittaneet lisäksi sanovat, että rajalla ei ole hätätilaa huumeiden salakuljetuksen takia ja suurin osa opioideista tuodaan Yhdysvaltoihin laillisten reittien kautta.

Myös osa kongressin republikaaneista on tuominnut Trumpin ratkaisun

Trump aikoo hätätilan avulla ohjata noin kuusi miljardia puolustusministeriön rahoja muurin rakentamiseen. Tilanne on juridisesti monimutkainen. Presidentillä on lain mukaan oikeus julistaa hätätila ja käyttää liittovaltion varoja kansallisen turvallisuuden edistämiseen. Asetelma on kuitenkin hankala, sillä kongressi on ollut presidentin kanssa eri mieltä. Trump on myös julkisissa lausunnoissaan selvästi osoittanut käyttävänsä hätätilaa välineenä kongressin kiertämiseen.

Demokraattien lisäksi myös osa kongressin republikaaneista on tuominnut Trumpin ratkaisun ja sanonut sen toimivan vaarallisena ennakkotapauksena.

STT

STT