Vuosikymmenen tuhoisin tulipalo Venäjällä vaati ainakin 53 kuolonuhria - ihmiset hyppivät ikkunoista paetakseen liekkejä

Uhrien joukossa on kymmeniä lapsia. Useita ihmisiä on yhä kadoksissa. Tulipalon syttymissyy on yhä epäselvä.

Ainakin 53 ihmistä on kuollut tulipalossa Venäjän Siperiassa Kemerovon kaupungissa sunnuntaina paikallisen ostoskeskuksen syttyessä palamaan.

Tulipalo sai alkunsa ostoskeskuksen ylimmistä kerroksista, joissa sijaitsee elokuvateatteri ja lasten leikkialue.

Tulipalon syttymisen syytä ei vielä tiedetä. Venäjän valtion tutkimusryhmä selvittää asiaa.

Liekit on saatu sammutettua. Pelastustöitä vaikeutti se, että tavaratalon katto romahti tulipalossa. Pelastajien oli hankala päästä rakennuksen ylimpiin kerroksiin.

Venäläisten tiedotusvälineiden mukaan jotkut tavaratalossa olleista ihmisistä hyppäsivät ostoskeskuksen ikkunoista liekkejä paetakseen.

Tulipalon uhrien joukossa on kymmeniä lapsia ja useita ihmisiä on yhä kadoksissa palon jäljiltä. Kaikkia ruumiita ei ole pystytty tunnistamaan. Liekkien sammuttamiseen meni aikaa yli 17 tuntia, kertoo BBC.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmaissut syvimmät osanottonsa tulipalossa kuolleiden uhrien omaisille ja läheisille, Kremlin tiedottaa.