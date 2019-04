Virossa reformipuolueen Kallas nimitetään tänään hallitustunnustelijaksi – edessä on kivinen tie

TALLINNA

Virossa reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallas on tarkoitus nimittää tänään hallitustunnustelijaksi. Presidentti Kersti Kaljulaid tapaa Kallaksen ja tarjoaa tälle hallitustunnustelijan roolia.

Kallaksen markkinaliberaali ja EU-myönteinen puolue voitti kuukausi sitten pidetyt parlamenttivaalit, joissa se sai 28,8 prosenttia äänistä.

Jos Kallas hyväksyy hallitustunnustelijan roolin, hänellä on kaksi viikkoa aikaa muodostaa hallitus.

Kallaksen tehtävä on haastava, sillä toiseksi suurimman äänisaaliin (23 prosenttia) saanut nykyisen pääministerin Jüri Rataksen keskustapuolue on jo kieltäytynyt hallituskumppanuudesta reformipuolueen kanssa. Erimielisyyksiä on esimerkiksi verotuksesta, sillä oikeistolaisempi reformipuolue kannattaa Viron tasaverotuksen säilyttämistä, kun taas keskusta haluaisi siirtyä progressiiviseen verotukseen. Reformipuolue suhtautuu myös nihkeämmin Venäjän kielen asemaan.

Kallas on kertonut aikovansa neuvotella vaalitappion kärsineiden sosiaalidemokraattien kanssa. Sosiaalidemokraatit saivat vain 9,8 prosenttia äänistä ja jäivät viidenneksi suurimmaksi puolueeksi.

Enemmistöhallituksen muodostaminen onkin reformipuolueelle vaikeaa, ja Kallas on ilmaissut, ettei ole innokas johtamaan vähemmistöhallitusta.

Keskustapuolue valmistelee samalla omaa hallituskoalitiotaan suuren vaalivoiton saaneen oikeistopopulistisen Ekren sekä Isänmaa-puolueen kanssa. Se on varsin todennäköinen hallituskokoonpano, jos Kallas ei saa hallitusta aikaan.

STT