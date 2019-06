Versaillesin rauhasta sata vuotta – raju rauhansopimus rankaisi lopulta koko Eurooppaa

Australia ja Papua-Uusi-Guinea solmivat sovun: Kiistelty vastaanottokeskusten pyörittäjä saa lähtöpassit

Australia on myöntynyt Papua-Uuden-Guinean vaateisiin ja panee poikki sopimuksensa australialaisen turvallisuusyritys Paladinin kanssa. Paladin on huolehtinut Papua-Uudessa-Guineassa Manuksen saarella sijaitsevien vastaanottokeskusten palveluista. Keskuksista on raportoitu useita itsemurhayrityksiä ja muunlaisia itsetuhoisia tekoja. Lue lisää