OSLO

Venezuelan opposition ja hallituksen edustajat palaavat ensi viikolla Norjaan neuvottelemaan, kertoo Norjan ulkoministeriö tiedotteessa. Norja toisti, että se on sitoutunut ratkaisun etsimiseen.

Norjan ulkoministeri Ine Eriksen Söreide sanoo tiedotteessa, että Norja kunnioittaa ja arvostaa molempia osapuolia ja osapuolien pyrkimyksiä.

Suomessa Norjan ulkoministeriön tiedotteesta kertoi ensimmäisenä Yle.

Norjan mukaan neuvotteluita osapuolten välillä käytiin myös viime viikolla. Osapuolten kontakteja Norja on aiemmin kuvaillut alustaviksi.

Venezuelan virkaatekeväksi presidentiksi julistautunut Juan Guaido on sanonut, että Norjassa on keskusteltu, mutta kyseessä eivät ole olleet neuvottelut. Guaidon mukaan osapuolten välisen sopimuksen seurauksena on oltava se, että Venezuelan presidentti Nicolas Maduro luopuu vallasta ja maassa järjestetään uudet vaalit.

Noin kolme miljoonaa venezuelalaista on paennut kriisiä

Venezuelan poliittinen kriisi kärjistyi, kun Guaido julistautui maan virkaatekeväksi presidentiksi tammikuussa. Kymmenet maat ovat antaneet Guaidolle tukensa, mutta Venezuelan vaikutusvaltainen armeija on pysynyt presidentti Maduron takana.

Venezuela on jo pitkään ennen Guaidon presidentiksi julistautumista ollut pahassa taloudellisessa ja poliittisessa kriisissä. Öljyllä vaurastunut valtio on sittemmin ajautunut niin pahaan köyhyyteen ja inflaatiokierteeseen, että maassa kärsitään akuutista ruoan ja muiden elintarvikkeiden puutteesta.

Maduro on syyttänyt Venezuelan taloudellisesta ahdingosta maalle asetettuja pakotteita.

YK on arvioinut, että Venezuelasta on vuoden 2015 jälkeen lähtenyt noin kolme miljoonaa ihmistä. Turvapaikkaa on hakenut noin 460 000 venezuelalaista, valtaosa heistä naapurimaissa. Järjestö muistuttaa, että monet kotinsa jättäneet venezuelalaiset ovat oikeutettuja kansainväliseen suojeluun, koska heidän henkensä, turvallisuutensa ja vapautensa on uhattuna Venezuelan tilanteen vuoksi.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on myös vedonnut kaikkiin maihin, jotta venezuelalaisia ei statuksesta riippumatta palautettaisi tai pakotettaisi palaamaan kotimaahansa.