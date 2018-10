Venäläistutkija ammuttiin kotitalonsa edustalla Moskovassa

Siirtolaisvene kaatui Turkin rannikolla – ainakin kahdeksan hukkui

Siirtolaisia kuljettanut vene on kaatunut Turkin länsirannikolla, ja ainakin kahdeksan ihmistä on hukkunut, ilmoittaa Turkin rannikkovartiosto. Veneen matkustajista 25 on edelleen kateissa. Lue lisää