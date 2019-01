Venäläinen tiedustelukone ja kaksi hävittäjää loukkasivat Ruotsin ilmatilaa

Tuomiopäivän viisari ei värähtänyt – kello on yhä kahta vaille puolenyön

Vaara maailman tuhoutumisesta ydinsodassa tai muussa katastrofissa on edelleen suuri, mutta ei suurempi kuin viime vuonna. Atomitutkijoiden julkaisu Bulletin of Atomic Scientists on päättänyt pitää niin sanotun tuomiopäivän kellon viisarit samassa asennossa kuin viime vuonna eli kahta vaille puolenyön. Lue lisää