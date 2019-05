WASHINGTON

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen oikeusvaliokunta haluaa asettaa oikeusministeri William Barrin syytteeseen oikeuden halventamisesta. Syynä on se, että Barr on kieltäytynyt luovuttamasta erikoissyyttäjä Robert Muellerin koko Venäjä-raporttia kongressille. Yhdysvaltalaisviestimien mukaan valiokunta äänesti asiasta äänin 24–16. Äänet jakautuivat demokraattienemmistöisessä valiokunnassa puoluekannan mukaisesti.

Valiokunnan linjaus siirtyy seuraavaksi koko edustajainhuoneen harkintaan. Asian käsittely voi jäädä enemmän poliittiseksi vastalauseeksi, sillä oikeusministeriöllä on korkea kynnys nostaa rikossyyte omaa oikeusministeriään vastaan.

Barr on ollut demokraattien ryöpytyksen kohteena siitä lähtien kun hän toimitti tiivistelmän Muellerin Venäjä-tutkinnan tuloksista kongressille. Oikeusministeriä on syytetty siitä, että hän on antanut puutteellisen kuvan tutkinnan tuloksista.

Mueller ei löytänyt tutkinnassaan näyttöä presidentti Donald Trumpin tai hänen kampanjansa vehkeilystä Venäjän kanssa presidentinvaalien 2016 alla. Sen sijaan Mueller jätti auki kysymyksen siitä, syyllistyikö Trump oikeuden estämiseen haittaamalla tutkintaa. Barr itse veti tutkinnasta johtopäätöksen, että presidentti ei toiminut näin.

Oikeusministeriö on sittemmin julkaissut sensuroidun version Muellerin raportista, mutta kongressin demokraatit vaativat nähtäväkseen koko raporttia arvioidakseen, tulisiko presidentti Trump asettaa syytteeseen oikeuden estämisestä.

– Meidän taistelussamme ei ole kyse vain Muellerin raportista, vaikka meidän onkin saatava koko Muellerin raportti nähtäväksi. Taistelussamme on kyse kongressin oikeuksien puolustamisesta itsenäisenä toimielimenä, jotta presidentti – kuka tahansa presidentti – voidaan asettaa vastuuseen teoistaan, sanoi oikeusvaliokunnan puheenjohtaja, demokraattien Jerrold Nadler New York Timesin mukaan.

Trumpin poika kutsuttiin uudelleen todistajaksi

Muellerin Venäjä-tutkinnan valmistumisen jälkeen huomio on kohdistunut muihin Trumpia koskeviin tutkintoihin, joita on käynnissä useita eri tahoilla. Keskiviikkona yhdysvaltalaisviestimet kertoivat, että presidentin poika Donald Trump Jr. on kutsuttu uudelleen senaatin tiedusteluvaliokunnan kuultavaksi Venäjän vaalivaikuttamista koskevassa tutkinnassa.

Trump Jr. on todistanut valiokunnan edessä kerran aiemmin vapaaehtoisesti. Tuolloin häntä hiillostettiin vuoden 2016 tapaamisesta Trump Towerissa venäläisten kanssa, jotka olivat tarjonneet apuaan demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin kampanjan lokaamiseksi.

Republikaanienemmistöinen tiedusteluvaliokunta kutsuu Washington Postin mukaan useita todistajia uudelleen haastateltavaksi tutkinnan loppumetreillä.

Koska Muellerin tutkinnassa ei löytynyt näyttöä Trumpin kampanjan ja Venäjän välisestä vehkeilystä, moni republikaani on julkistanut Venäjä-tutkinnan jo päättyneeksi.