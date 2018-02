Moskovan lähellä maahan syöksyneen venäläiskoneen musta laatikko löytyi – kaikki koneessa olleet 71 ihmistä kuolivat

MOSKOVA

Moskovan lähellä pudonneen matkustajakoneen musta laatikko on löytynyt, kertoo venäläinen RT-uutiskanava Venäjän hätätilaministeriöön viitaten. Kone putosi tänään iltapäivällä Moskovan alueella Argunovon kylän lähellä.

Löytynyt musta laatikko on tallentanut lentäjien ja lennonjohdon käymät keskustelut. Saratov -lentoyhtiön turmakone on tyypiltään Antonov An-148.

Turmassa kaikki koneessa olleet 65 matkustajaa sekä kuuden hengen miehistö saivat surmansa. Hätätilaministeriö on julkaissut koneessa olleiden nimilistan. Suomen Moskovan-suurlähetystö kertoi Twitterissä, ettei listalla ole suomalaisnimiä.

Saratov-lentoyhtiön kone oli matkalla Moskovasta Orskiin Uralin alueelle, kun se katosi tutkasta pian noustuaan Moskovan Domodedovon kentältä.

Paikallisen median Ural56.ru-sivulla näkyy ahdistuneita omaisia Orskin lentoasemalla, jonne koneen piti laskeutua. Orskin pormestari Andrei Odintsov kertoi televisiossa, että lentoasemalla on psykologeja ja sairaanhoitohenkilökuntaa auttamassa omaisia.

Tutkinta turman syystä aloitettu

Venäjän tutkintakomissio on aloittanut turman syyn tutkinnan. Venäjän liikenneministeriön mukaan turman syynä voivat olla esimerkiksi sääolot, inhimillinen virhe tai tekninen vika.

Tutkintakomissio myös kiisti aiemmin esitetyt arvelut, että koneen miehistö olisi ennen putoamista ehtinyt kertoa toimintahäiriöstä.

Tutkijat ovat takavarikoineet Saratov-lentoyhtiön asiakirjoja ja puhuttaneet Domodedovon kentän henkilökuntaa, lentoyhtiön työntekijöitä ja lentoliikenteen valvojia.

– Lisäksi tutkijat selvittävät ne Domodedovon kentän työntekijät, jotka valmistelivat koneen lentoa varten, sanoi hätätilaministerin tiedottaja Svetlana Petrenko Interfax-uutistoimistolle.

Petrenkon mukaan kaikki lennon valmisteluun liittyvät asiat selvitetään meneillään olevassa rikostutkinnassa.

Interfax-uutistoimiston mukaan silminnäkijät olivat nähneet, että kone oli tulessa ennen kuin se putosi. Lentokoneen jäänteet ovat pirstoutuneet laajalle alueelle.

Televisiokuvissa on näytetty koneen palasia lumessa. Venäjällä on ollut viime päivinä runsaita lumisateita, ja näkyvyyden on kerrottu olleen huono.

Lentoyhtiöltä oli aiemmin kielletty lennot ulkomaille

Moskovan Domodedovon lentoaseman lähde kertoi uutistoimistoille, että kone katosi tutkasta muutama minuutti nousun jälkeen.

Koneen määränpää Orsk sijaitsee Venäjän Orenburgin alueella. Alueen kuvernööri kertoo venäläismedialle, että koneessa olleista valtaosa eli yli 60 oli kotoisin Orenburgin alueelta.

Vuonna 2015 Saratov-lentoyhtiöltä kiellettiin lennot ulkomaille, koska yhtiön koneen ohjaamosta löydettiin ulkopuolinen ihminen. Lentoyhtiö pyysi kumoamaan lentokiellon ja korjasi käytäntöjään. Lupa ulkomaille suuntautuviin charter-lentoihin palautettiin vuonna 2016, kertoo BBC.

Saratov-yhtiö lentää pääasiassa venäläisille kentille ja eräisiin Kaukasian kohteisiin, esimerkiksi Armeniaan, Georgiaan ja Azerbaidzhaniin.

Venäläisvalmisteinen lentokone oli seitsemän vuoden ikäinen, ja Saratov-yhtiö osti sen toiselta venäläiseltä lentoyhtiöltä vuosi sitten.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on esittänyt osanottonsa uhrien omaisille.

STT

