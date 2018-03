Venäjä sulkee Yhdysvaltojen Pietarin-konsulaatin ja karkottaa 60 yhdysvaltalaisdiplomaattia

LONTOO/MOSKOVA

Venäjä on päättänyt karkottaa 60 yhdysvaltalaista diplomaattia ja sulkea Yhdysvaltain konsulaatin Pietarissa, kertoo Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov. Yhdysvallat tuomitsee Venäjän diplomaattikarkotukset ja pitää niitä epäoikeutettuina.

Lavrovin mukaan päätös on Venäjän vastatoimenpide Yhdysvalloille. Se ilmoitti aiemmin karkottavansa 60 venäläistä diplomaattia ja sulkevansa Venäjän konsulaatin Seattlessa.

Venäjän varaulkoministeri Sergei Ryabkov ilmoittaa päätöksestä Yhdysvaltain suurlähettiläälle Jon Huntsmanille, kertoo Lavrov uutistoimisto Tassin mukaan.

Taustalla kiistassa on entisen venäläisvakoojan ja tämän tyttären murhayritys Britanniassa aiemmin maaliskuussa. Hyökkäys Sergei ja Julija Skripalia vastaan on johtanut jo yli 150 venäläisen diplomaatin karkottamiseen eri maista ympäri maailman. Vastauksena Venäjä on jo määrännyt 23 brittidiplomaattia poistumaan maasta. Venäjän odotetaan ryhtyvän vastatoimiin muitakin maita kohtaan.

Julija Skripalin terveydentila kohenee nopeasti

Murhayrityksen kohteena olleen Julija Skripalin ei ole enää kriittisessä tilassa ja hänen terveydentilansa kohenee nopeasti. Näin kerrotaan sairaalasta, jossa Skripaleita on hoidettu siitä lähtien, kun heidät löydettiin tiedottomina hermomyrkkyiskun jälkeen. Isä ja tytär joutuivat murhayrityksen kohteeksi Britannian Salisburyssa 4. maaliskuuta.

Sergei Skripalin tila on yhä kriittinen, mutta vakaa, Salisburyn aluesairaalasta ilmoitetaan.

Kaksoisagentti Skripal myi salaisuuksia Britannialle ja muutti maahan vuonna 2010 vakoojien vaihdon myötä. Hänen tyttärensä oli käymässä Venäjältä.

Britannian viranomaiset syyttävät murhayrityksestä Venäjää, joka kieltää sekaantuneensa asiaan.

250 poliisia myrkytysjutun kimpussa

Britannian terrorisminvastaiset poliisivoimat paljastivat keskiviikkona, että Skripalit joutuivat ensimmäistä kertaa kosketukseen Novitshok-hermomyrkyn kanssa Skripalin kodissa. Myrkkyjäämiä löytyi eniten asunnon ulko-ovesta.

Aiemmin tutkijat ovat eristäneet penkin, jolta Skripalit löytyivät, pubin ja ravintolan, jossa isä ja tytär kävivät sekä ex-vakoojan vaimon haudan.

Poliisin mukaan jutun parissa työskentelee noin 250 etsivää. Noin 500 todistajaa on tunnistettu, ja poliisi käy läpi yli 5 000 tuntia turvakameranauhoituksia.

Kansainväliset asiantuntijat Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:stä saapuivat Salisburyyn 20. maaliskuuta varmentaakseen brittien tuloksia.

STT

