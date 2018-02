Venäjän lentoturvallisuus on parantunut Neuvostoliiton ajoista — "Pelkoa en ole kertaakaan kokenut"

Netanjahu: Israel aiheutti "raskaan iskun" Iranille ja Syyrialle – järjestön mukaan Israelin ilmaiskuissa kuoli kuusi ihmistä, joukossa myös muita kuin syyrialaisia

Israelin ilmaiskuissa Syyriassa kuoli lauantaina kuusi ihmistä, joiden joukossa on myös muita kuin Syyrian kansalaisia, kertoi Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights. Sen mukaan uhrien joukossa on paitsi Syyrian hallituksen joukkoihin kuuluvia myös maan hallinnolle lojaaleja asemiehiä, joista osa ei ole syyrialaisia. Lue lisää