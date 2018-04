Venäjä epäilee uuden ydinsopimuksen mahdollisuutta – tukee vanhaa sopimusta

Venäjä kyseenalaistaa aikomukset päästä uuteen sopimuksen Iranin ydinohjelmasta. Maa kommentoi erityisesti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin roolia sopimuksessa.

–Tiedämme, että ydinsopimus oli monen maan huolellisen työn tulos. Onko tämä mahdollista toistaa, se on kysymys, totesi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toimittajille.

Trumpin pitäisi toukokuun 12. päivään mennessä päättää, aikooko Yhdysvallat lähteä tukemaan Iranin ydinsopimusta vai ei. Trump on ollut kriittinen Iranin ydinohjelmaa kohtaan. Hän on sanonut, että Yhdysvaltojen, Iranin, EU:n, Venäjän ja Kiina kolme vuotta sitten allekirjoittama sopimus ei sisällä toimia, jotka vähentäisivät ballististen ohjusten ohjelmaa.

Myös Yhdysvalloissa vieraillut Ranskan presidentti Emmanuel Macron on puhunut Trumpin kanssa ydinsopimuksesta. Neuvottelujen tauolla Trump ehti jo väläytellä, että maat saattaisivat päästä sopimukseen Iranin ydinohjelmasta.

Reutersin mukaan Peskov kertoo Kremlin tukevan nykyistä Iranin ydinsopimusta.

–Me tuemme ydinsopimusta sellaisena, kuin se tänä päivänä on. Meidän mielestä muita vaihtoehtoja ei ole, sanoi Peskov.

Iranin ydinsopimus solmittiin vuonna 2015. Sopimuksella rajoitettiin Iranin ydinohjelmaa, jotta maa ei kehittäisi ydinaseita. Ulkovallat puolestaan lupasivat lieventää Iraniin kohdistamiaan talouspakotteita. Trumpin mukaan sopimus on ollut liian lepsu Irania kohtaan, ja on useasti uhannut irrottaa Yhdysvallat sopimuksesta. Siksi Trump on vaatinut sopimuksen ehtoja kiristettäväksi.