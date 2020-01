Vangittu katalaanijohtaja Junqueras menetti meppipaikkansa

NYT:n julkaisemalla videolla näkyy, kuinka ohjus ilmeisesti osuu lentokoneeseen Iranissa

New York Times -lehti on saanut haltuunsa videon, jossa ilmeisesti näkyy Iranin ohjuksen osuminen lentokoneeseen Iranissa lähellä Teheranin lentokenttää. Ukrainalainen matkustajakone lakkasi keskiviikkona samalla alueella lähettämästä signaalia ennen kuin se putosi. New York Times on tarkistanut, että video on aito. Lue lisää