Valtava joukko ihmisiä tungeksi Istanbulin uuden pormestarin virkaanastujaisiin

ISTANBUL

Suuri joukko ihmisiä kerääntyi torstaina Istanbulin kaupungintalolle nähdäkseen kaupungin uuden pormestarin virkaanastujaiset.

– Tänään on demokratian ja Istanbulin juhla, pormestarivaalit toistamiseen voittaneen oppositiopuolueen Ekrem Imamoglu, 49, sanoi Turkin lippuja kannattelevalle väkijoukolle.

Yksikään Turkin päätelevisiokanavista ei esittänyt Imamoglun puhetta. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin pelotteen uskottiin pitävän mediat loitolla.

Imamoglu voitti pormestarikisan kertaalleen jo maaliskuussa, mutta vaalien jälkeen ääniä laskettiin pitkään ja perusteellisesti uudelleen Erdoganin valtapuolue AKP:n vaatimuksesta. Kahden viikon jälkeen Erdoganin puolue vaati vaalien perumista vilpin takia.

Imamoglu voitti vastaehdokkaansa, valtapuolue AKP:n Binali Yildirimin toisissa vaaleissa yli 800 000 äänen erolla.

– Istanbulilaiset antoivat oppitunnin kouralliselle ihmisiä, jotka halusivat vahingoittaa demokratiaa, Imamoglu sanoi.

Imamoglu on välttänyt Turkissa yleistä aggressiivista puhetapaa, ja se saa kiitosta opposition kannattajilta.

– Hän puhuu kieltä, jota olemme kaivanneet jo vuosia. Siksi olemme täällä, sanoi virkaanastujaisiin saapunut Erol.

Erdogan on aiemmin sanonut, että Istanbulin voittaminen on kuin koko Turkin voittaminen. Presidentti on nyt näyttänyt hyväksyvän Imamoglun voiton.

– Meillä ei ole sitä luksusta, että voisimme kääntää kuuron korvan viestille, jonka ihmiset ovat meille antaneet, hän sanoi puolueensa jäsenille keskiviikkona.