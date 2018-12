Indonesian tsunamin uhriluku nousee yhä, kuolleita jo yli 370

Indonesian tsunamissa kuolleiden määrä on noussut 373:een, kertoo kansallinen hätätilavirasto. Sen mukaan loukkaantuneita on yli 1 400, minkä lisäksi toistasataa ihmistä on kateissa. Lue lisää