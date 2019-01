Uutuuskirja: Trumpin Valkoinen talo on kontrolloimaton selkäänpuukotuksen pesä

Viimeinen Isisin hallussa oleva alue Itä-Syyriassa kutistuu kovaa vauhtia

Lähes 500 äärijärjestö Isisin taistelijaa on paennut alkuviikon aikana viimeiseltä Isisin hallussa olevalta alueelta Itä-Syyriassa. Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan viimeiseltä Isis-alueelta on maanantaista lähtien paennut yhteensä lähes 5 000 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Lue lisää