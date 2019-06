Uusnatsien juhlat pilalla – poliisi ja paikalliset asukkaat veivät kaiken oluen

Etiopian hallitus sanoo kukistaneensa vallankaappausyrityksen

Etiopian Amharan alueella puhjennut vallankaappausyritys on kukistettu, ilmoitti maan pääministeri Abiy Ahmed tänään televisiossa. Sotilaspukuun sonnustautunut pääministeri ilmoitti samalla, että armeijan pääesikunnan päällikkö Seare Mekonnen on ammuttu. Valtiollisen median mukaan myös Amharan johtaja Ambachew Mekonnen on ammuttu. Lue lisää