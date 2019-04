Uusi räjähdys Sri Lankassa – Pommiryhmä yritti purkaa räjähdettä kirkon vieressä pääkaupungissa

Sri Lankan pääkaupungissa Colombossa on räjähtänyt ainakin yksi uusi pommi.

Räjähdys tapahtui Britannian yleisradioyhtiön BBC:n toimittajan mukaan, kun poliisin pommiryhmä yritti purkaa pommia yhden sunnuntaiaamun iskukohteen, Pyhän Anthonyn kirkon lähistölle parkkeeratussa pakettiautossa.

Brittilehti The Guardianin toimittajan kuvaamalla videolla näkyy, kuinka väkijoukot säntäävät paniikin vallassa pois paikalta, jossa räjähdys tapahtui.

Small explosion outside St Anthony’s church right now. People fleeing the scene pic.twitter.com/GjadgTwoZ5