Uuden pommin räjäytti pommiryhmä tahallaan – Väkijoukko alkoi pahoinpidellä pidätettyä, poliisi pakeni pidätetyn kanssa

Kello 13 jälkeen Suomen aikaa Sri Lankan pääkaupungissa Colombossa räjähtäneen pommin laukaisi tarkoituksella erikoisjoukkojen pommiryhmä, poliisi kertoo.

Pommi räjäytettiin pakettiautossa, joka oli parkkeerattu Pyhän Anthonyn kirkon viereen, mikä oli yksi sunnuntain pommi-iskujen kohteista.

BBC:n toimittajan mukaan kyse oli pakettiautosta, jota käyttivät sunnuntain iskun tekijät. Toimittaja luonnehti räjähdystä pieneksi.

Kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä.

Poliisi ei kertonut ennalta, että pommi räjäytetään, joten monet alueella olevista ihmisistä joutuivat paniikin valtaan.

Brittilehti The Guardianin toimittajan kuvaamalla videolla näkyy, kuinka väkijoukot säntäävät paniikin vallassa pois paikalta, jossa räjähdys tapahtui.

Still unclear what this was - May have been bomb squad https://t.co/wWfvpYHmeQ