Haagissa ainakin kolme ihmistä on haavoittunut puukotuksessa

HAAG

Hollannin hallintokaupungissa Haagissa ainakin kolme ihmistä on haavoittunut puukotuksessa vilkkaalla kauppakadulla Grote Marktstraatilla. Poliisi etsii tekijäksi epäiltyä. Epäilty on 40–50-vuotias harmaaseen verryttelypukuun pukeutunut mies. Poliisi on pyytänyt ihmisiltä tietoja, jos nämä ovat nähneet kuvaukseen sopivaa miestä. Poliisi on myös pyytänyt ihmisiltä mahdollisia kuvia tapauksesta.

Puukotuksen uhrien tilasta ei vielä ole tietoa. Myöskään teon motiivia ei vielä tiedetä. Sosiaalisessa mediassa on kuvia, joissa näkyy paikalla olevia poliiseja ja ensiapuyksiköitä. Tavaratalossa oli paljon Black Friday -päivän asiakkaita. Paikalla on uutistoimisto AFP:n mukaan paljon hälytysajoneuvoja ja lisäksi poliisin helikoptereita lentää tapahtumapaikan yläpuolella. Hollantilaisten medioiden välittämissä kuvissa näkyy ihmisiä, jotka seisovat poliisin kauppakadulle vetämän eristysnauhan takana. Haagin puukotukset tapahtuivat vain tunteja sen jälkeen, kun Lontoossa tapahtui puukotuksia London Bridge -sillalla.