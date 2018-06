Useita loukkaantunut ampumisessa Malmössä

Ainakin neljä ihmistä on loukkaantunut Malmön keskustassa sattuneessa ampumisessa, kertoo Ruotsin poliisi tiedotteessaan.

Poliiisi kertoo, että ampumistapaus sattui Malmön keskustassa sijaitsevalla Drottninggatanilla. Poliisin mukaan ampumisessa loukkaantuneiden tila ei ole tällä hetkellä tiedossa.

Poliisi on varmistanut paikan ja paikalla on hälytysajoneuvoja. Poliisin tietojen mukaan joku tapaukseen liittyvistä on mennyt Malmön sairaalaan yksityisautolla.

Hälytys ampumisesta annettiin noin kello 20 paikallista aikaa.

Poliisi on asettanut esteen Drottninggatanille Malmön oikeuslaitoksen läheisyyteen. Se myös jatkaa kuulusteluja ja pyytää silminäkijöitä ottamaan yhteyttä.

Uutinen päivittyy.