Yhdysvalloissa puukkoisku juutalaisten hanukkajuhlaan, useita ihmisiä haavoittunut

NEW YORK

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa on puukotettu useaa ihmistä juutalaisten hanukkajuhlassa, kertovat useat mediat.

Ortodoksijuutalaisen paikallisen neuvoston Twitter-tilin mukaan ainakin viisi ihmistä on haavoittunut iskussa. Kahden sairaalahoitoon viedyn tilan kerrotaan olevan kriittinen. Yhtä uhreista on puukotettu ainakin kuudesti.

CBS News kirjoittaa, että ainakin neljä olisi viety sairaalahoitoon. Median mukaan on epäselvää, kuinka montaa ihmistä puukotettiin ja kuinka pahoja vammat ovat.

Puukotus tapahtui lauantai-iltana ennen kello kymmentä paikallista aikaa. New York Timesin mukaan tekijä pakeni paikalta ja oli vapaalla jalalla vielä tunti iskun jälkeen. Paikallinen poliisi kertoi puoliltaöin paikallista aikaa, että epäilty tekijä oli otettu kiinni.

Epäilty tunkeutui rabbin kotiin

New York Timesin mukaan isku tapahtui ultraortodoksijuutalaisen rabbin kotona Monseyssä, lähellä New Yorkin kaupunkia. Guardianin mukaan tekopaikka sijaitsee lähellä synagogaa. Alueella asuu merkittävä määrä ultraortodoksijuutalaisia.

– Paikalla oli kymmeniä ihmisiä, neuvoston tiedottaja Yossi Grestner sanoi New York Timesille puhelinhaastattelussa.

CBS New York kirjoittaa, että kasvonsa peittänyt mies tunkeutunut rabbin kotiin ja olisi ottanut esiin viidakkoveitsen. Median tietojen mukaan mies jahtasi ihmisiä, jotka pakenivat juhlasta.

New York Times kirjoittaa, että antisemitistinen eli juutalaisvihamielinen väkivalta on lisääntynyt New Yorkin alueella. New Yorkin kaupungin poliisi lisäsi perjantaina partioita Brooklynissä sen jälkeen, kun viranomaiset kutsuivat lisääntynyttä väkivaltaa hälyttäväksi.

Rocklandin piirukunnassa, jossa Monsey sijaitsee, asuu New York Timesin mukaan 300 000 ihmistä, joista noin 31 prosenttia on juutalaisia.