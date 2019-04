USA vaatii sotapäällikkö Haftaria lopettamaan hyökkäyksensä Libyassa

Historian toiseksi pahin ebolaepidemia Kongossa, osa uhreista kieltäytyy hoidosta

Kongon demokraattisen tasavallan ebolaepidemian uhrimäärä on noussut yli 700:aan, kertoo maan terveysministeriö. Tautiin on kaikkiaan sairastunut runsaat tuhat ihmistä, joista runsaat 300 on parantunut. Lisäksi viranomaiset tutkivat vajaata 300:aa epäiltyä tautitapausta. Lue lisää