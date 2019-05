USA tuomitsee Gazan rakettisateen – "Seisomme Israelin rinnalla"

WASHINGTON

Yhdysvallat on ilmoittanut tukevansa Israelia täysin sen jälkeen, kun maa aloitti vastaiskut Gazan kaistalle. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan Israelilla on oikeus puolustaa itseään iskuja vastaan. Samalla Yhdysvallat tuomitsee Gazan kaistalta tehdyt raketti-iskut.

Ulkoministeriön edustaja Morgan Ortagus sanoi lausunnossaan, että Yhdysvallat tuomitsee jyrkästi käynnissä olevat Gazan kaistalta tehdyt, siviileihin kohdistuvat iskut. Hän syytti iskuista Hamasia ja islamilainen jihad -ryhmittymää.

– Vetoamme väkivallasta vastuussa oleviin lopettamaan hyökkäyksen heti, Ortagus totesi lausunnossaan.

– Seisomme Israelin rinnalla ja tuemme täysin sen oikeutta puolustaa itseään näitä inhottavia iskuja vastaan.

Myös EU vaati lauantaina, että Gazasta ammuttava rakettituli on heti lopetettava.

– Israelilaisilla ja palestiinalaisilla on oikeus elää rauhassa ja turvassa, EU:n tiedottaja Maja Kocijancic sanoi.

Gazan rajanylityspaikat suljettu

Viranomaisten mukaan Gazan kaistalta Israeliin ammuttiin lauantain aikana noin 250 rakettia. Israelin ilmapuolustusjärjestelmä torjui raketeista useita kymmeniä.

Israelin asevoimat on vastannut rakettisateeseen omilla iskuillaan. Vastaiskussa on toistaiseksi kuollut neljä palestiinalaista. Gazan terveysministeriön mukaan kuolleiden joukossa on yksivuotias lapsi ja tämän raskaana ollut äiti. Israelin armeija kertoi AFP:lle, ettei sillä ollut tietoa tapauksesta.

Lauantai-iltaan mennessä Israelin puolella tiedettiin ainakin kahden ihmisen haavoittuneen raketti-iskuissa.

Israelin puolustusministeriö ilmoitti lauantaina sulkevansa toistaiseksi Gazan rajanylityspaikat. Myös kalastajille sallittu merialue Gazan rannikolla suljettiin.

Rakettitulituksesta osan kertoo tehneensä islamilainen jihad -terroristiryhmä, joka julkisti videon taistelijoistaan käsittelemässä raketteja.

Perjantaina Israelin armeija ampui kaksi palestiinalaista yhteenottojen aikana. Lisäksi kaksi Hamasin taistelijaksi epäiltyä palestiinalaista kuoli armeijan ilmaiskussa. Kaksi israelilaista sotilasta haavoittui yhteenotoissa alueiden rajalla.