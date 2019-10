USA:n varapresidentti ja ulkoministeri matkustavat tänään Turkkiin neuvottelemaan Syyria-hyökkäyksestä – Erdogan: Turkki ei ole huolissaan sanktioista

Japanissa riehuneen taifuunin uhriluku kasvaa, kuolleita jo lähes 70

Japanissa viikonloppuna riehuneen taifuuni Hagibisin jäljiltä on löydetty kuolleena jo lähes 70 ihmistä, kertoo maan yleisradioyhtiö NHK. Maan hallinnon vahvistama uhriluku on alhaisempi, mutta tietojen päivitys on vielä kesken. Lue lisää