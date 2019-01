USA:n ulkoministeri Pompeo vakuuttaa: Iranilaiset ajetaan pois Syyriasta

Koomassa oleva nainen synnytti pojan, poliisi etsii isää dna-testeillä

Yli vuosikymmenen koomassa ollut nainen on synnyttänyt Yhdysvalloissa pojan. Naista on hoidettu hoitokodissa, jonka kaikilta miespuolisilta työntekijöiltä on otettu dna-näytteet lapsen isän löytämiseksi. Arizonan poliisi tutkii tapausta seksuaalirikoksena. Lue lisää