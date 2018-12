USA:n rajaviranomaisten hallussa kuollut poika sairasti influenssaa

Indonesia nosti varoitustasoa tulivuorenpurkauksen ja uuden tsunamin varalta – lentoja määrätty kiertämään alue

Indonesia on nostanut varoitustasoa Anak Krakataun tulivuorelle, jonka pelätään purkautuvan uudestaan voimakkaasti ja laukaisevan jälleen tsunamin Länsi-Jaavan ja Etelä-Sumatran rannikoille. Varoitus on nyt toiseksi korkeimmalla tasolla. Lentoliikenne on ohjattu kiertämään alue. Lue lisää