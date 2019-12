USA:n kongressi hyväksyi sanktioita Nord Stream 2 -kaasuputkea rakentavia yrityksiä kohtaan – "Sanktioista voi olla haittaa koko Euroopan teollisuuden kilpailukyvylle"

WASHINGTON

Yhdysvalloissa maan kongressi on hyväksynyt sanktioita yrityksille, jotka työskentelevät Itämeren läpi rakennettavan Nord Stream 2 -kaasuputken parissa. Kongressin ylähuone eli senaatti äänesti asiasta tiistaina.

Sanktiot kohdistuvat muun muassa putken rakentamisessa mukana oleviin aluksiin. Ne sisältävät myös matkustuskieltoja Yhdysvaltoihin ja Yhdysvalloissa olevan omaisuuden jäädyttämistä.

Toimenpiteiden on määrä keskeyttää Itämeren läpi kulkevan kaasuputken rakennus. Yhdysvaltain kongressin edustajien mukaan projekti hyödyntäisi Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallintoa ja lisäisi Venäjän vaikutusvaltaa Euroopassa.

Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on kaasuputken suurin omistaja.

Myös suomalainen energiayhtiö Fortum on mukana hankkeessa. Fortumilla on osuus putkihankkeessa sen osittain omistaman saksalaisen Uniper -yhtiön kautta, joka taas on yksi hankkeen suurimmista rahoittajista.

Fortumin yhteiskuntasuhdejohtaja Arto Rädyn mielestä on yllättävää, että Yhdysvallat on päättämässä sanktioista, kun putki on lähes valmis. Räty kommentoi asiaa STT:lle puolita öin sähköpostitse.

– Uniper on yksi viidestä hankkeen eurooppalaisesta rahoittajasta ja sanktiot – mikäli ne astuvat voimaan – voivat aiheuttaa haittaa näiden yritysten lisäksi heidän asiakkailleen ja jopa koko Euroopan teollisuuden kilpailukyvylle, Räty sanoo.

– NS2 rakennetaan, koska Eurooppa tarvitsee huoltovarmuuden ja kustannusten kannalta luotettavan energialähteen käynnissä olevaan energiamurrokseen.

Rädyn mukaan kaasun merkitys Euroopassa kasvaa ja esimerkiksi Saksa on luopumassa ydin- ja hiilivoimasta samalla, kun maanosan oma kaasutuotanto on laskemassa.

Uutistoimisto AFP arvioi, että sveitsiläisyritys Allseas on yksi merkittävimmistä sanktioista kärsivistä yrityksistä.

Kiistelty putki

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on vielä hyväksyttävä päätös, mutta kyseessä on lähinnä muodollisuus. Trump on kritisoinut hanketta useaan otteeseen voimakkaasti, mikä on ärsyttänyt eurooppalaisia valtioita.

Trumpin mukaan putken rakentaminen tekee Saksan "täysin riippuvaiseksi" Venäjästä. Saksan mukaan uusi yhteys taas lisää varmuutta riittävän energian saannista.

Yhdysvaltain lisäksi muun muassa Baltian maat ovat arvostelleet putken rakentamista.

Nord Stream 2 koostuu jo aiemmin rakennetun Nord Stream 1:n tavoin kahdesta putkesta reilun 1 200 kilometrin matkalla. Tanskan osuutta lukuun ottamatta putket on jo pääosin laskettu Itämeren pohjaan, esimerkiksi Suomen talousvyöhykkeellä kokonaan. Myös rantautumispaikat Venäjällä ja Saksassa ovat lähes valmiita.

Viimeinen merkittävä este putken rakentamisen tieltä poistui, kun Tanska hyväksyi hankkeen. Sen ovat myös hyväksyneet Ruotsi, Saksa ja Suomi.