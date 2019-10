Unkarissa äänestetään paikallisvaaleissa, oppositio on lyönyt hynttyitä yhteen

BUDAPEST

Unkarissa valitaan tänään paikallisvaaleissa niin pormestarit kuin muutkin paikallistason päättäjät seuraaviksi viideksi vuodeksi.

Viime vuosina oppositiopuolueet eivät ole juuri onnistuneet horjuttamaan oikeistopopulistisen Fidesz-puolueen valtaa, mutta nyt riitaiset puolueet ovat joillakin alueilla kyenneet sopimaan yhteisistä ehdokkaista.

Pääkaupungissa Budapestissa "kapinaliikkeen" keulakuva on 44-vuotias Gergely Karacsony, joka voitti oppositiopuolueiden järjestämän esivalinnan yhteisestä pormestariehdokkaasta. Karacsonyn tavoitteena on päihittää Budapestin istuva pormestari Istvan Tarlos, jolla on pääministeri Viktor Orbanin tuki.

Karacsony edustaa punavihreää Dialogi-puoluetta ja on budapestilaisen Zuglon kaupunginosan johtaja. Kyselyissä ehdokkaiden suosio on jakautunut tasaisesti.

Oppositiojohtajat toivovat, että Karacsony voi toistaa Istanbulin tapahtumat. Aiemmin tänä vuonna oppositioehdokas Ekrem Imamoglu voitti pormestarivaalissa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin tukeman ehdokkaan.

Astuttuaan valtaan vuonna 2010 Orban muutti vaalien sääntöjä niin, että opposition on entistä vaikeampaa pärjätä Fidesziä vastaan. Muutosten vuoksi oppositio on jatkuvasti kokenut häviöitä monissa eri vaaleissa, vaikka noin puolet äänestäjistä onkin antanut äänensä muille kuin Orbanin puolueelle.